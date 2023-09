Die Dividendenrendite fast schon polizeiwidrige 145%. Mitgründer und Hauptaktionär Michael Schmidt erweist sich mal wieder als Trüffelschwein. Er kauft, verkauft und betreibt Firmen, die sich auf zukunftsträchtige Geschäftsfelder fokussiert haben. Zur Zeit umfaßt das Portfolio hauptsächlich die Segmente Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK).

Letztes Jahr versilberten die Marburger ihre Beteiligung an Weclapp, eine SAP für kleinere Firmen, für 161 Millionen. In die Gesellschaft hatte man lediglich ca. 20 Millionen gesteckt. Für dieses Jahr kündigt sich ein noch spektakulärerer Deal ab. Die Hessen haben sich vor einigen Jahren schon an einen Onlinehändler von Produkten aus den Bereichen Heizung, Sanitär und solare Wärmegewinnung beteiligt. Geplant ist entweder ein Börsengang oder der Verkauf an eine Private-Equity-Firma.