HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat nach seinem jüngsten Rekordhoch an der Börse frisches Geld von Investoren eingesammelt. Eine am Dienstagabend angekündigte Kapitalerhöhung brachte 300 Millionen Euro ein, wie das im MDax gelistete Unternehmen kurz vor Mitternacht in Hannover mitteilte. Zudem warf der Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, weitere Papiere für 100 Millionen Euro auf den Markt. Dadurch sinkt seine Beteiligung von 78,9 auf 76,7 Prozent, und der Anteil der Aktien in Streubesitz wächst. An der Börse wurden die Neuigkeiten indes mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Talanx-Aktie verlor am Mittwoch bis zur Mittagszeit mehr als acht Prozent auf 60,45 Euro. Damit fiel ihr Kurs noch unter den Preis von 61,50 Euro, zu dem der Konzern seine knapp 4,9 Millionen neuen Papiere bei institutionellen Anlegern platzieren konnte. Erst am Montag war der Talanx-Kurs mit 65,85 Euro auf den höchsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2012 geklettert. Die bisherigen Aktionäre hatten bei der Kapitalerhöhung kein Bezugsrecht.