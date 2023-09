Wirtschaft Dax am Mittag weiter im Plus - ruhiger Handel zur Wochenmitte

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine Gewinne am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start am Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.755 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.