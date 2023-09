ZHENGZHOU, China, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Das World Great Rivers Civilizations Forum 2023 (das „Forum") wurde erfolgreich vom 16. bis 18. September in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan und einer der acht großen alten chinesischen Hauptstädte entlang des Gelben Flusses, abgehalten. Mehr als 300 Wissenschaftler und Experten aus aller Welt nahmen an der Veranstaltung mit dem Titel „Mutual Learning Among Civilizations – Joint Building a Shared Future" (Gegenseitiges Lernen unter den Zivilisationen – gemeinsames Aufbauen einer Zukunft) teil.

Auf dem Forum wurden die Errungenschaften bei der ökologischen Wiederherstellung und der kulturellen Entwicklung von Chinas Strategien und Initiativen am Gelben Fluss vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Entwicklung der chinesischen Zivilisation und dem globalen Kulturaustausch lag. Der Gelbe Fluss fließt durch acht Städte in Henan. Zhengzhou, eine Stadt am Mittel- und Unterlauf des Gelben Flusses, ist auch der Geburtsort der ältesten landwirtschaftlichen Zivilisation Chinas.