LONDON und SWINDON, England, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Optimizon, eine der am schnellsten wachsenden eBay- und Amazon-Agenturen Großbritanniens mit Niederlassungen in London und Swindon, hat die Übernahme von Nozzle, einer E-Commerce- und Werbeoptimierungsplattform für Amazon mit Sitz in London, und der in Cambridge ansässigen FMCG-E-Commerce-Agentur Marketplace AMP bekannt gegeben.