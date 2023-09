DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 24,60EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Salzgitter AG von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die reduzierte Gewinnprognose des Stahlkonzerns an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:36 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:49 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

