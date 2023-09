UBS stuft Airbus auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Weiterhin schwache Indikatoren bewogen Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Kürzung seiner Prognosen für die Auslieferungen im September. Anstatt der zuvor erwarteten 60 Jets dürfte der Flugzeughersteller lediglich 55 an Kunden übergeben. Für das Gesamtjahr bleibe es zwar bei seiner Prognose von 735 Flugzeugen, mehr als diese Zahl hält der Experte inzwischen aber nicht mehr für möglich./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 13:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 13:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 129,1EUR gehandelt.



