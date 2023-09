Netto erhöht Löhne für alle Mitarbeitenden

Berlin (ots) - Der Lebensmittel-Discounter Netto schließt sich der vom

Handelsverband Deutschland (HDE) empfohlenen Erhöhung der Entgelte der

tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an.



Ab dem 1. Oktober 2023 wird Netto auf der Basis der bisherigen tariflichen

monatlichen Grundvergütung bis auf Weiteres und ohne Anerkennung einer

Rechtspflicht ein um 5,3 Prozent erhöhtes Entgelt zahlen. Dies gilt für alle

tarifgebundenen Mitarbeitenden in der Verwaltung, in den Märkten sowie in den

beiden Logistikzentren in Wustermark und Stavenhagen.