Emergent Waste Solutions Inc. und Advent Technologies unterzeichnen Absichtserklärung für die Zusammenarbeit bei der Herstellung von grünem Methanol und grünem Wasserstoff

Vancouver, British Columbia – 20. September 2023 / IRW-Press / – Emergent Waste Solutions Inc. („EWS“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit der Firma Advent Technologies Holdings Inc. (NASDAQ: ADN) („Advent“) für die Bereitstellung von Brennstoffzellen auf Methanolbasis und die Entwicklung von Anlagen zur Herstellung von grünem Methanol im Großmaßstab unterzeichnet hat.

EWS verfügt über eine proprietäre und zum Patent angemeldete Technologie der fortschrittlichen Thermolyse (Advanced Thermolysis), mit der aus kohlenstoffhaltigen Abfallstoffen z.B. aus der Land- und Forstwirtschaft wertvolle Produkte erzeugt werden. Als Nebenprodukt im Rahmen der Herstellung unserer Kohlenstoffprodukte erzeugen wir auch Biogas. Über unsere vor kurzem unterzeichnete Absichtserklärung mit der Firma Hago Energetics in Südkalifornien haben wir außerdem Zugang zu einer bahnbrechenden Technologie, mit der unser Biogas kostengünstig in grünes Methanol umgewandelt werden kann. Methanol wird nicht nur für die Herstellung einer Vielzahl von Chemikalien verwendet, sondern ist auch eine einzigartige Energiequelle: Es ist stabil und kann sicher in Containern zwischengelagert und mit der bereits verfügbaren Infrastruktur auch sicher transportiert werden.

Wichtig ist vor allem auch Advents Rolle als Vorreiter bei der Entwicklung der nächsten Generation hocheffizienter Wasserstoff-Brennstoffzellen, die neben reinem Wasserstoff auch mit anderen Brennstoffen wie Erdgas, Flüssiggas, E-Kraftstoffen oder anderen Wasserstoffträgern betrieben werden können. Unser grünes Methanol zählt bedeutsamer Weise zu eben diesen Energieträgern.

Die volumetrische Energiedichte von Methanol ist etwa dreimal so hoch wie die von komprimiertem H2 (700 bar) und zweimal so hoch wie die von flüssigem H2. Ein Liter Methanol enthält tatsächlich mehr Wasserstoff als ein Liter verflüssigtes H2. Dies macht grünes Methanol zu einem weitaus effizienteren Medium für die Zufuhr von Wasserstoff zu einer Brennstoffzelle als Wasserstoff in Containern.1

Die Absichtserklärung ist an eine finale Vereinbarung gebunden und enthält folgende wesentliche Bedingungen:

- Die MOU bezieht sich auf die Gründung einer Kooperation zwischen EWS und Advent, die beide ihre jeweiligen Technologien für die Herstellung, die Speicherung und den Verkauf von Methanol und grünem Wasserstoff einbringen.