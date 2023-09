Kreditversicherer warnt vor zunehmender Wirtschaftskriminalität

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kreditversicherer Allianz Trade warnt vor Wirtschaftskriminellen, die sich die Homeoffice-Welle und "Social Engineering" für ihre Taten zunutze machen. Besonders die Betrugsmasche, bei der Zahlungsströme umgeleitet werden, habe im vergangenen Jahr um 29 Prozent zugenommen, sagte der Allianz-Trade-Betrugsexperte Rüdiger Kirsch am Mittwoch in Hamburg. Bei der Höhe der Schäden sei es sogar ein Drittel mehr als noch 2021. Konkrete Zahlen zur Menge der Fälle und zur Schadenshöhe nannte er nicht. Kirsch geht aber davon aus, dass der Trend in diesem Jahr anhält.

Dem Bundeskriminalamt (BKA) zufolge ist die Zahl der erfassten Fälle von Wirtschaftskriminalität insgesamt im vergangenen Jahr um 42,6 Prozent auf mehr als 73 000 Fälle gestiegen. Allein fast 34 000 Fälle stammten dabei jedoch aus einem Sammelverfahren zu einer Online-Dating-Plattform in Schleswig-Holstein.