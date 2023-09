Supermicro kündigt zukünftige Unterstützung und bevorstehenden Frühzugang für die 5. Generation der Intel Xeon Prozessoren auf der gesamten Familie der X13 Servern an

SAN JOSE, Kalif., 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Intel Innovation 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein vollständiger IT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt zukünftige Unterstützung für die kommenden Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation bekannt. Darüber hinaus wird Supermicro in Kürze einen Frühversand und kostenlose frühzeitige Early-Access Fernzugriffstests für die neuen Systeme über sein JumpStart Program für qualifizierte Kunden anbieten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.supermicro.com/x13 um weitere Informationen zu erhalten. Die Supermicro 8x GPU optimierten Server, die SuperBlade Server, sowie die Hyper-Serie werden bald für Kunden bereit sein, damit sie ihre Workloads auf der neuen CPU testen können.

"Das Sortiment von Supermicro an generativen Hochleistungs-AI-Systemen, einschließlich der kürzlich eingeführten GPUs, führt die Branche weiterhin mit seiner breiten Palette an X13-Serverfamilien an, die für verschiedene Arbeitslasten konzipiert sind, von der Edge bis zur Cloud", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Unterstützung für die kommenden Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generation mit mehr Kernen, einer höheren Leistung pro Watt und dem neuesten DDR5-5600MHz-Speicher wird es unseren Kunden ermöglichen, noch höhere Anwendungsleistung und Energieeffizienz für KI, Cloud, 5G Edge und Unternehmens-Workloads zu erzielen. Diese neuen Funktionen werden Kunden dabei helfen, ihr Geschäft zu beschleunigen und ihren Wettbewerbsvorteil zu maximieren".

Sehen Sie sich das Supermicro Technik-Gespräch an, wie Supermicro mit Intel arbeitet, um neue X13-Server mit den Prozessoren Intel Xeon der 5. Generation auf den Markt zu bringen.

Die Supermicro X13 Systeme werden in der Lage sein, die eingebauten Workload-Beschleuniger der neuen Prozessoren, die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die erhöhte Leistung innerhalb des gleichen Leistungsumfangs wie die vorherige Generation der Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation zu nutzen. Durch die Verwendung von PCIe 5.0 ermöglichen die neuesten Peripheriegeräte mit CXL 1.1, NVMe-Speicher und die neuesten GPU-Beschleuniger eine Reduzierung der Anwendungsl aufzeiten. Die Kunden werden in Kürze in der Lage sein, die neuen Intel Xeon- Prozessoren der 5. Generation in den bewährten Supermicro X13-Servern einzusetzen, ohne dass Software-Neudesigns oder Architekturänderungen erforderlich sind, was die Vorlaufzeiten, die mit völlig neuen Plattformen und CPU-Designs verbunden sind, verkürzt und somit zu einer schnelleren Produktivitätszeit führt.