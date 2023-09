JPMorgan belässt Intel auf 'Underweight' - Ziel 35 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach dem jährlichen "Innovation Day" des Chipherstellers auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Intel habe die Fülle an Silizium-, Hardware- und Softwarelösungen hervorgehoben, die dazu beitragen, künstliche Intelligenz auf Client-, Server- und Edge-Computing-Plattformen zu nutzen, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einer der wichtigsten Aspekte sei der Plan, eine "KI everywhere"-Strategie in den Client-, Server- und Edge-Endmärkten einzuführen./ck/mis

