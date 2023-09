Bund und Freistaat Bayern fördern Investitionen von ams OSRAM in Chiptechnologien der Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Premstätten, Österreich und München (ots) -- Bund und Freistaat setzen mit IPCEI-Förderung auf die Zukunftoptoelektronischer Halbleitertechnologien in Regensburg aus dem Hause amsOSRAM- Das Unternehmen stellte im Rahmen einer Veranstaltung am 18. September 2023 imBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sein Projekt im Rahmen desIPCEI Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien vor- Vorbehaltlich des Zuwendungsbescheids rechnet das Unternehmen mit einerFörderung von über 300 Millionen Euro über die nächsten fünf Jahre- Die Förderung ist Teil wichtiger Investitionen von ams OSRAM in den StandortRegensburg zur Entwicklung künftiger hochinnovativer Chiptechnologien- Förderung ermöglicht mehrere hundert neue Hightech-Arbeitsplätze in Regensburgund unterstützt Ausbau von Forschung, Entwicklung und Produktion vor Ortams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbietervon intelligenten Sensoren und Emittern, ist vom Bund (BMWK) und dem FreistaatBayern signifikante Fördermittel zur Weiterentwicklung der Halbleitertechnologiein Aussicht gestellt worden. Die beabsichtigte IPCEI-Förderung (ImportantProject of Common European Interest) ist Teil eigener Investitionen von amsOSRAM in Forschung und Entwicklung innovativer optoelektronischer Komponenten amStandort Regensburg.ams OSRAM stärkt den Entwicklungs- und Fertigungsstandort Regensburg fürzukünftige Innovationstätigkeiten. Das Unternehmen stellte bei einerVeranstaltung am 18. September 2023 im Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz sein Projekt im Rahmen des IPCEI Mikroelektronik undKommunikationstechnologien vor. Durch die beabsichtigte Förderung unterstreichtdas Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) den EU-weitenStellenwert dieses Projekts und unterstützt die Investitionen gemeinsam mit demBayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Derbeantragte Zuschuss von mehr als 300 Millionen Euro, der noch unter demVorbehalt des Zuwendungsbescheids steht, wird in erster Linie für die Forschungund Entwicklung neuartiger optoelektronische Halbleiter und derenFertigungsprozesse eingesetzt. Dafür entstehen 400 neue Hightech-Arbeitsplätze.Zudem investiert ams OSRAM in neue Reinraum- und Laborgebäude für die Forschung,Entwicklung und Pilotproduktion. In diesen wird künftig an verschiedeneninnovativen Anwendungen, wie UV-C-LEDs zur Desinfektion oderNahinfrarot-Emittern für LiDAR zum autonomen Fahren sowie Einsatzfeldern in derIndustrie 4.0 gearbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf dem Bereichder microLEDs, welche in neuartigen Displays eingesetzt werden. Grundsätzlich