Hinweis: Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Hinweis: frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Goldpreis klettert Fed-Sitzung auf Zwei-Wochen-Hoch

Einen Tag vor der möglicherweise wegweisenden Fed-Notenbanksitzung klettert der Goldpreis auf den höchsten Stand seit dem 5. September und damit auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Seit Tagen fiebern Börsianer dies- und jenseits dem Event entgegen. Anleger hoffen, dass der geldpolitische Gegenwind auch in den USA nachlässt.

„Fed-Watch-Tool“ signalisiert Chance von 99 Prozent für Zinspause

Das vielerorts beachtete Fed-Watch-Tool der CME rechnet aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit in Höhe von 99 Prozent, dass die US-Notenbank das aktuelle Zinsband bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belässt.

Am Mittwoch (20:00 Uhr) verkündet die US-Notenbank die Leitzinsentscheidung. Ebenfalls von Interesse dürften die Zinsprojektionen sein. Ab 20:30 Uhr folgt Fed-Chef Jerome Powell mit einer Rede, welche es nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen gilt.

Möglicherweise verdeutlicht die Rede Powells, dass die Inflationsrisiken noch nicht vollständig verschwunden sind. Somit könnten weiterhin alle Türen in Bezug auf weitere Zinserhöhungen offengehalten werden.

Spanne zwischen 1.900- und 2.000 Dollar im Blick

Aus charttechnischer Sicht bleibt weiterhin die Spanne zwischen 1.900- und 2.000 Dollar relevant. Auf der Unterseite könnte im Falle neuer Abwärtsrisiken zunächst mit Unterstützung gerechnet werden. Gegenteilig dürfte sich die psychologische 2.000-Dollar-Marke als hartnäckiger Widerstand entpuppen.

Über Wohl und Wehe könnte die morgige Fed-Notenbanksitzung entscheiden. Gut möglich, dass das geldpolitische Event die entscheidenden Impulse für die Restwoche und womöglich für darüber hinaus liefert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Europäische Zentralbank (EZB) für einen leichten Stimmungswechsel an den Börsen gesorgt. Zwar hatte man erneut an den Zinsschrauben gedreht und die Leitzinsen auf ein Niveau von 4,50 Prozent nach oben angepasst. Unter dem Strich hoffen Anleger darauf, dass der Zinsgipfel in der Eurozone erreicht sein könnte.

