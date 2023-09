NEW YORK (dpa-AFX) - Am Mittwoch steht den Börsianern der lange erwartete Leitzinsentscheid durch die US-Notenbank Fed bevor. Allerdings geben die Währungshüter das Ergebnis erst im späteren Handelsverlauf um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt - die Anleger an der Wall Street dürften bis dahin ihr Pulver trocken halten. Zum Börsenstart werden daher wie schon in den vergangenen Tagen moderate Ausschläge erwartet.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,3 Prozent höher bei 34 610 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 wurden plus 0,2 Prozent auf 15 218 Punkte erwartet.