TUMI PRÄSENTIERT SEINE NEUEN ALPHA-KOLLEKTIONEN DURCH EINE ERWEITERUNG SEINER KAMPAGNE 'ESSENTIALLY BEAUTIFUL'

Die Kampagne führt die neuen Kollektionen Alpha X und Alpha Hybrid der Marke ein und re-etabliert die einzigartigen Designs, die TUMI so besonders machen und nachweislich hervorragende Leistung liefern.

NEW YORK, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI feiert mit einer Erweiterung ihrer Kampagne Essentially Beautiful für Herbst 2023 ihr beliebtes Alpha-Produktsortiment. Die Kampagne präsentiert sorgfältig durchdachte und liebevoll gestaltete Details der Produkte in den Kollektionen Alpha X und Alpha Hybrid. Dabei werden die einzigartigen Designs hervorgehoben, die mit über 600 weltweiten TUMI-Patenten und -Registrierungen einhergehen. Zusätzlich wird verdeutlicht, wie all diese Elemente harmonisch zusammenwirken, um Gepäckstücke zu schaffen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch herausragende Leistungsfähigkeit bieten