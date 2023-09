Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,75 Prozent am Vortag auf 2,77 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 122,80 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 129,71 Punkte./ck/mis

Der Euro rang mit der Marke von 1,07 US-Dollar und kostete am Nachmittag 1,0698 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Dagegen ging die Erholung der Commerzbank -Aktie weiter mit plus 1,9 Prozent. Finanzchefin Bettina Orlopp sagte während einer Finanzkonferenz, dass es im laufenden Jahr wegen der kräftig gestiegenen Zinsen einen noch etwas größeren Zinsüberschuss als bislang in Aussicht gestellt geben dürfte.

Der Grund für die verhaltenen Ausschläge am Aktienmarkt ist laut Molnar aber nicht allein der Unsicherheit rund um die Geldpolitik geschuldet. "Vielmehr gibt es - egal, ob Zinspause oder nicht - aktuell keinen wirklichen Grund, an der Börse auf große Einkaufstour zu gehen. Die konjunkturellen Indikatoren sprechen eine eindeutige Sprache, insbesondere in Europa und Deutschland stehen die Zeichen auf Rezession."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsentscheidung in den Vereinigten Staaten rückt näher und die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich ein wenig entspannter. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch wieder zu. Trotzdem bleibt die Spanne, in der sich der Leitindex schon seit Wochen bewegt, unverändert eng.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer