Olpe (ots) - Regional verankert, international erfolgreich: Das Unternehmen

Schell aus Olpe steht seit vielen Jahren für Qualität und Innovation - das

bestätigen jüngst zwei renommierte Auszeichnungen. Während die Waschtisch- und

Duscharmaturen der Serie MODUS den PLUS X Award erhielten, wurde das

Wassermanagement-System SWS mit dem World Innovation Awards ausgezeichnet.



PLUS X Award für barrierefreie Produkte





Der renommierte PLUS X Award gilt als weltgrößter Innovationspreis fürTechnologie, Sport und Lifestyle. Hier haben die Waschtisch- und Duscharmaturender Serie MODUS gleich in vier von sieben möglichen Kategorien gewonnen: HighQuality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität. Sowohl die formschöneWaschtisch-Armatur MODUS EH-T als auch die Dusch-Armatur MODUS MD-T von Schellüberzeugen durch Verbrühungsschutz, durchdachtes Design sowie eine einfacheBedienung und ermöglichen vulnerablen Personengruppen komfortables Duschen undHändewaschen. Selbst bei Ausfall der Kaltwasserversorgung oder beiDruckschwankungen im System wird die Wassertemperatur von 43°C nichtüberschritten. Die Armaturen sind besonders für den Einsatz in barrierefreienSanitärräumen, Pflegeeinrichtungen und Kindergärten geeignet."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer verbrühungssicherenWaschtisch- und Dusch-Armaturen der Serie MODUS mit dem PLUS X Award. Dies isteine schöne Bestätigung, dass wir mit unseren Produkten den Nerv der Zeittreffen und die Bedürfnisse der Nutzer bestmöglich umsetzen", fasst AndreaBußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produktmanagement bei Schellzusammen.World Future Awards für bestes Wassermanagement-SystemDer Armaturenhersteller kann neben dem PLUS X Award noch einen weiteren Erfolgverzeichnen: Die aktuelle Prämierung des Schell Wassermanagement-Systems SWSdurch die World Future Awards bestätigt nicht nur den internationalen Erfolg vonSchell, sondern auch seine Position als wegweisendes, zukunftsfähigesUnternehmen und Vorreiter im Bereich Trinkwasserhygiene. Unter dem Motto ,,thefuture is now'' prämieren die World Future Awards die zukunftsweisendstenProdukte, Softwares und Services in verschiedenen Kategorien. Eine Experten-Jurywählt die besten und innovativsten Unternehmen anhand sämtlicheröffentlich-zugänglicher Daten aus.In der Kategorie ,,Health & Wellness'' reiht sich das prämierteWassermanagement-System SWS in der Riege der besten und vielversprechendstenProdukte ein, die nach Meinung der Experten-Jury die globale Wirtschaftbeeinflussen und die Zukunft prägen. "Unser Ziel ist es, intelligente Produkteund Lösungen für Trinkwasserinstallationen zu schaffen, die Nutzern höchstenKomfort und Gebäudebetreibern höchste Effizienz bieten - heute ebenso wiemorgen", kommentiert Andrea Bußmann die Auszeichnung.Optimale hygienische Bedingungen dank SWSSowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor verlassen sich Verbraucherdarauf, dass ihr Trinkwasser auf dem Weg vom Versorger bis zum Hausanschluss vonhoher Qualität ist. Bis zum Hausanschluss liefert der Wasserversorgereinwandfreies Trinkwasser. Ab Hausanschluss ist der Betreiber des Gebäudesselbst dafür verantwortlich, dass das Wasser die hohe Güte des Versorgers behältund nicht an Qualität verliert. Es muss darauf geachtet werden, dass spätestensalle 72 Stunden ein Wasserwechsel über alle Entnahmestellen stattfindet, umstagniertes Wasser auszuspülen und einer gesundheitsgefährdeten Vermehrung vonBakterien vorzubeugen. Das Wassermanagement-System SWS bietet hierfür eineinnovative Lösung: Elektronischen Schell Armaturen können via Funk und/oderKabel vernetzt werden. Stagnationsspülungen lassen sich zentral bedarfsgerechtprogrammieren und automatisiert durchführen. Im Vergleich zu einer manuellenUmsetzung der notwendigen Spülungen sparen Betreiber mit SWS Wasser und Energiesowie Personalkosten.So belegen die jüngsten Auszeichnungen des Armaturenherstellers Schelleindrucksvoll die Innovationskraft des Unternehmens.