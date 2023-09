GCA wird Geschäftspartner auf der Messe Luxe Pack Monaco 2023 treffen

GCA setzt die 30-jährige Erfahrung der Gürok-Gruppe in der Glaswarenproduktion fort, die ihr 75-jähriges Branchenjubiläum mit einem innovativen Ansatz in der Glasverpackungsindustrie feiert. GCA Spirits wird auf der Messe Luxe Pack Monaco vertreten sein, auf der sich Fachleute aus der Branche versammeln. GCA wird mit der Ausstellung seiner innovativen Produkte den Besuchern seine hochwertigen und nachhaltigen Verpackungslösungen aus Glas vorstellen.

„Wir werden unsere Vision von den Verpackungslösungen der Zukunft präsentieren"

Der General Manager von GCA, Dr. Abdullah Gayret, der sagt, dass er begeistert ist, auf einer Messe zu sein, an der Fachleute aus der ganzen Welt teilnehmen werden, erklärte: „Die Luxe Pack Monaco Fair ist eine bahnbrechende Plattform, welche die neuesten Trends, innovativen Lösungen und führenden Unternehmen der Luxusverpackungsbranche vereint. Es betont die Bedeutung des Verpackungsdesigns und des Markenwerts und bietet inspirierende Ideen zur Verbesserung des Verbrauchererlebnisses. Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung beobachten wir persönlich Trends, Technologien und Strategien. Als GCA werden wir mit wertvollen Teilnehmern in Kontakt treten, unsere Vision für zukünftige Glasverpackungslösungen in der Spirituosenkategorie teilen, innovative Produkte präsentieren und Feedback von Branchenexperten einholen. Wir freuen uns auf die Teilnahme an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung."

GCA Spirits ist führend in der Glasverpackungsbranche

GCA Spirits ist führend in der Glasverpackungsbranche, indem es die Herstellung von Premium-Glasverpackungen mit dem Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit verbindet. Dadurch ermöglicht es seinen Geschäftspartnern, ein noch hochwertigeres Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus setzt sich GCA dafür ein, die Zahl der Premium-Glasflaschenprojekte auf dem globalen Spirituosenmarkt zu erhöhen. Während das Unternehmen Verpackungen kreiert, die durch ihre Designs den Geist und die Identität von Marken widerspiegeln, setzt es sich gleichzeitig für das Umweltbewusstsein ein. GCA erhielt zahlreiche Auszeichnungen und wurde 2020 mit dem Crescent and Stars For Packaging Gold Award, 2021 mit dem Design Türkiye, 2022 mit dem AsiaStar Packaging Award und 2021 mit dem WorldStar Winner Award ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde GCA als Finalist bei den Pentawards 2023 gewürdigt.

