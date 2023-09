Anlass der Studie: Erhöhte Prognose

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.09.2023

Kursziel: EUR86

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 83,00 auf EUR 86,00.

Zusammenfassung:

Das Management von Knaus Tabbert erhöhte die Prognose für 2023 aufgrund der verbesserten Planbarkeit der Produktionsabläufe durch die stabilisierten Lieferketten. Auch die Kostensteigerung im Materialeinkauf soll nun deutlich niedriger ausfallen als in der bisherigen Planung. Die neue Prognose sieht einen Umsatz von EUR1,35 Mrd. bis EUR1,45 Mrd. (zuvor: 'starkes Umsatzwachstum') und eine AEBITDA-Marge von 8,5% bis 9,0% (zuvor: 7,5% bis 8,5%) vor. Wir haben unsere Schätzung für 2023 auf die Mitte der neuen Guidance angehoben, während die starken H1-Ergebnisse das obere Ende in greifbare Nähe rücken lassen. Unser rekalibriertes DCF-Modell ergibt nun ein Kursziel von EUR86 (vorher: EUR83). Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 83.00 to EUR 86.00.

Abstract:

Knaus Tabbert management raised 2023 guidance based on improved production planning and visibility owing to the bolstered supply chains. Material procurement costs are also now expected to be significantly lower than in previous planning. The new guidance calls for revenue of EUR1.35bn to EUR1.45bn (old: 'strong Y/Y topline growth') and an AEBITDA margin of 8.5% to 9.0% (old: 7.5% to 8.5%). We have bumped up 2023 FBe to the midpoints of the new guide, while strong H1 results put the upper end well within reach. Our recalibrated DCF model now points to an EUR86 TP (old: EUR83). We are Buy-rated on KTA.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27787.pdf



