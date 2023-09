„Unlocking private capital for social good in Central & Eastern Europe" (Erschließung von privatem Kapital für das Gemeinwohl in Mittel- und Osteuropa) - Bericht

Die Bürgerinnen und Bürger Mittel- und Osteuropas (MOE) wissen, wie man sich angesichts von Krisen mobilisiert. Dieses Engagement aufrechtzuerhalten ist die größte Herausforderung.

POSEN, Polen, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Der Bericht „Unlocking private capital for social good in Central & Eastern Europe" (Erschließung von privatem Kapital für das Gemeinwohl in Mittel- und Osteuropa) ist eine umfassende Analyse der Forschung, die von der „Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe" (einem unabhängigen, unpolitischen Think Tank) zwischen 2020 und 2023 in Zusammenarbeit mit mehr als 230 wichtigen Interessenvertretern und Entscheidungsträgern in 11 Ländern Mittel- und Osteuropas durchgeführt wurde: in Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. Die quantitative Untersuchung wurde auf die Ukraine ausgeweitet.