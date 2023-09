Batterieintegrierter Ladeinfrastrukturanbieter XCharge erhält Investition von Shell Ventures (FOTO)

Hamburg (ots) - Die XCharge Group, ein weltweit führender Anbieter von

batterieintegrierten Ladelösungen, hat eine neue Investition von Shell Ventures

erhalten. Dies markiert die zweite aufeinanderfolgende Investition von Shell

Ventures nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde der Serie B im Jahr 2021.

Die jüngste Finanzierungsrunde soll XCharges ehrgeizige Expansionspläne

vorantreiben und die Position des Unternehmens in der wettbewerbsintensiven

Ladeindustrie für Elektrofahrzeug stärken.



Gegründet im Jahr 2015, hat sich die XCharge Group an vorderster Front der

Elektrofahrzeug-Ladetechnologie positioniert, mit Spezialisierung auf

batterieintegrierte Schnellladelösungen. Mit einer Erfolgsbilanz von über 40.000

Ladegeräten, die weltweit an Geschäftspartner geliefert wurden, und einem

beeindruckenden Nettoergebnis im Jahr 2022, hat XCharge seine Position als

Branchenführer in der wettbewerbsintensiven Branche gefestigt. Das Unternehmen

plant zudem, die Belegschaft in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln.