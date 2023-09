NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed trauen sich die Anleger an den New Yorker Börsen nur vorsichtig vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 34 643,62 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4457,15 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,26 Prozent auf 15 230,51 Punkte. Damit hält die Lethargie seit Wochenbeginn an.

