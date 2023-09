Eine Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser Investment Banking hatte Delivery Hero zuvor bereits weiter stabilisiert. In der Vorwoche waren sie mit 28,64 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Mai 2022 gefallen. Analyst Christian Salis traut ihnen in seiner Studie perspektivisch eine Rückkehr auf 65 Euro zu. JPMorgan äußerte sich ebenfalls optimistisch, Analyst Marcus Diebel bestätigte bei einem Kursziel von 57 Euro sein "Overweight"-Votum./niw/jha/

Laut der "Wirtschaftswoche" befindet sich Delivery Hero in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Gewinne am Mittwoch nach einem Bericht über einen möglichen Teilverkauf des Asiengeschäfts deutlich ausgebaut. Zuletzt stiegen die Papiere des Essenslieferanten um 8,6 Prozent auf 32,36 Euro an die Spitze des MDax der mittelgroßen Werte.

AKTIE IM FOKUS Delivery Hero ziehen kräftig an - Bericht über Asiengeschäft

