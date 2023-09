Frankfurt (ots) - F.A.Z.-Institut und KI Bundesverband verleihen erstmalig den

"KI Innovation Award"



Namhafte Jury legt sich auf sechzehn Finalisten fest / Preisverleihung auf der

1. "Innovative Leaders"-Konferenz des F.A.Z.-Instituts am 10. Oktober 2023



Der "KI Innovation Award" würdigt Unternehmen, die mit wegweisenden Leistungen

im Bereich der Künstlichen Intelligenz nicht nur ihre eigene Entwicklung

vorantreiben, sondern auch nachhaltig auf ihre Branche und die Gesellschaft als

Ganzes einwirken. Ob aufstrebendes Start-up oder etabliertes Unternehmen, der KI

Innovation Award belohnt herausragende Erfolgsgeschichten und außergewöhnliches

Engagement für die Zukunft der KI. Die Bewertung erfolgt durch eine renommierte

Jury, mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft. Sie alle bringen ihre Expertise in die Auswahl der

Preisträgerinnen und Preisträger ein.





Award-Verleihung am 10. Oktober 2023 auf der "Innovative Leaders"-Konferenz inMainzAus über 70 Bewerbungen hat die Jury nun insgesamt sechzehn Finalistenfestgelegt, deren KI-Lösungen besonders hervorstechen. Im Rahmen der "InnovativeLeaders"-Konferenz am 10. Oktober 2023 in Mainz werden dann die Sieger in denKategorien "Lightweight", "Middleweight", "Heavyweight" und "Super Heavyweight"final ausgezeichnet. Die Konferenz findet am 10. Oktober in Mainz bei der SCHOTTAG statt. Auf der Konferenz werden rund 300 Entscheider aus Wirtschaft, Politikund Forschung branchen- und unternehmensgrößenübergreifend überInnovationskultur, neue Produkte und Innovation diskutieren.Die Liste der Finalisten sowie weitere Informationen zum KI Innovation Awardfinden Sie unter http://www.ki-innovation-award.de .Mitglieder der diesjährigen Jury des KI Innovation Awards:Daniel Abbou, Geschäftsführer KI Bundesverband | Prof. Dr. Dr. Mira Mezini,Director Hesse Research Center for Artifical Intelligence - hessian.AI | PatrickBernau, Ressortleiter Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung |Eduard Singer, Founder neusinger.ai | Silke Hahn, Redakteurin bei SpringerNature / Spektrum der Wissenschaft | Dr. Naja von Schmude, Co-Founder & CTOPeregrine.ai | Nicole Büttner, Founder & CEO Merantix Momentum | Leon Rausch,Head of Insights Solution Strategy Cision | Prof. Dr. rer. pol. ThorstenPosselt, Geschäftsführender Institutsleiter beim Fraunhofer-Zentrum fürInternationales Management und WissensökonomiePressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHGregor VischerPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (0172) 20 89 207E-Mail: mailto:g.vischer@faz-institut.de