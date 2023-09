Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) -- Fake-President-Fälle steigen wieder: 15 % mehr Fälle und 38 % mehr Schäden imJahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr; Trend setzt sich 2023 fort- Zahlungsbetrug ist ebenfalls auf dem Vormarsch mit +29 % bei den Fallzahlenund +33 % bei den Schäden im Jahr 2022 - 2023 zeichnet sich ein weitererAnstieg ab- Innentäter richten immer noch die meisten und größten Schäden an, externeTäter holen bei der Anzahl der Fälle aber deutlich auf- Kriminologe definiert vier Tätertypen: abhängiger und unauffälliger Täter,Krisentäter sowie Täter mit "wirtschaftskriminologischem Belastungssyndrom"- Prävention bei Unternehmen: Balance aus Kontrolle und Vertrauen, Mitdenkenneuer Risiken, wertschätzende und offene Unternehmenskultur,Sensibilisierungsmaßnahmen und Selbstverpflichtungen von ManagernWirtschaftskriminelle surfen weiterhin auf der Homeoffice-Welle und "SocialEngineering" bleibt bei Betrügern ein Kassenschlager. Besonders dieBetrugsmasche Zahlungsbetrug (Payment Diversion), bei der Zahlungsströmeumgeleitet werden, verzeichnete 2022 laut der Allianz Trade in DeutschlandSchadensstatistik mit +29 % im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstiegbei den Fallzahlen. Bei der Höhe der Schäden war es mit +33 % sogar ein Drittelmehr als noch 2021. Der Trend hält auch im bisherigen Jahresverlauf an: 2023dürften die Fallzahlen nach Schätzungen von Allianz Trade auf Basis desbisherigen Jahresverlauf um weitere rund 15 % zunehmen, bei den von Unternehmengemeldeten Schäden um 21 %.Fake President seit 2022 wieder "en vogue", Fallzahlen und gemeldete Schädensteigen deutlich"Spannend ist, dass Fake-President-Betrugsfälle bei Wirtschaftskriminellenwieder in Mode kommen", sagt Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei Allianz Trade."In den letzten Jahren haben Fallzahlen stagniert und die durchschnittlicheSchadenshöhe ist sukzessive gesunken. Nun deutet sich hier eine Trendwende an:2022 gab es 15 % mehr Fälle als im Vorjahr und die gemeldeten Schäden stiegensogar um 38 %. 2023 zeichnet sich bisher ein ganz ähnliches Bild mit +17% beiden Fallzahlen und +24 % bei den gemeldeten Schäden der Unternehmen. Die meistenFälle liefen nach dem ganz klassischen Schema ab - waren aber sehr gut gemacht.Und das war noch vor ChatGPT. Mit neuen KI-Anwendungen dürfte es für Betrügernoch leichter werden, den richtigen Ton zu treffen und die Mitarbeitenden so zumanipulieren, dass sie entsprechende Zahlungen anweisen.""Innentäter" richten weiterhin die meisten und größten Schäden an, aber externeholen aufDie meisten und vor allem die größten Schäden richten allerdings noch immer die