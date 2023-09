FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch wieder über die Marke von 1,07 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0727 Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0702 (Dienstag: 1,0713) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9344 (0,9334) Euro.

In Deutschland sind die Erzeugerpreise so deutlich gesunken wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Analysten hatten mit der Entwicklung allerdings gerechnet. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet. Für große Impulse am Devisenmarkt sorgten die Daten jedoch nicht.