Supermicro kündigt zukünftige Unterstützung und bevorstehenden Frühzugang für die 5. Generation der Intel® Xeon® Prozessoren auf der gesamten Familie der X13 Servern an

San Jose, Kalif. (ots/PRNewswire) - Supermicros fortschrittliche GPU-Systeme fürgenerative KI-Anwendungen mit dualen Prozessoren der 5. Generation Intel Xeonwerden den Vorteil der erhöhten Anzahl von Kernen, der Leistung und der Leistungpro Watt im gleichen Leistungsumfang nutzen.Intel Innovation 2023 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein vollständigerIT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt zukünftigeUnterstützung für die kommenden Intel Xeon-Prozessoren der 5. Generationbekannt. Darüber hinaus wird Supermicro in Kürze einen Frühversand undkostenlose frühzeitige Early-Access Fernzugriffstests für die neuen Systeme übersein JumpStart Program (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3972994-1&h=2448508152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3972994-1%26h%3D554970519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fjumpstart%252Fx13%26a%3DJumpStart%2BProgram&a=JumpStart+Program%C2%A0) für qualifizierteKunden anbieten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.supermicro.com/x13(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3972994-1&h=2422490384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3972994-1%26h%3D3603998552%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fx13%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fx13&a=www.supermicro.com%2Fx13) um weitere Informationen zu erhalten. Die Supermicro 8xGPU optimierten Server, die SuperBlade® Server, sowie die Hyper-Serie werdenbald für Kunden bereit sein, damit sie ihre Workloads auf der neuen CPU testenkönnen."Das Sortiment von Supermicro an generativen Hochleistungs-AI-Systemen,einschließlich der kürzlich eingeführten GPUs, führt die Branche weiterhin mitseiner breiten Palette an X13-Serverfamilien an, die für verschiedeneArbeitslasten konzipiert sind, von der Edge bis zur Cloud", sagte Charles Liang,Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere Unterstützung für die kommenden IntelXeon-Prozessoren der 5. Generation mit mehr Kernen, einer höheren Leistung proWatt und dem neuesten DDR5-5600MHz-Speicher wird es unseren Kunden ermöglichen,noch höhere Anwendungsleistung und Energieeffizienz für KI, Cloud, 5G Edge undUnternehmens-Workloads zu erzielen. Diese neuen Funktionen werden Kunden dabeihelfen, ihr Geschäft zu beschleunigen und ihren Wettbewerbsvorteil zumaximieren".Sehen Sie sich das Supermicro Technik-Gespräch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3972994-1&h=3591480163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3972994-1%26h%3D399431510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DbzL5kdLkAZc%26a%3DWatch%2Bthe%2BSupermicro%2BTechTALK&a=Sehen+Sie+sich+das+Supermicro+Technik-Gespr%C3%A4ch) an, wie Supermicro mit Intel