Plansecur Unsere Finanzplanungsmesse 2023 schreibt Rekorde

Kassel (ots) -



- Mit 86 Produktpartnern so groß wie noch nie, insgesamt rund 400 Teilnehmer

- Heiko Hauser: "Nach den virtuellen Veranstaltungen in der Coronazeit gibt es

einen starken Nachholbedarf, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen."

- Wolfgang Stolz: "Rege Nachfrage auch von jungen Menschen, die in ihrem Beruf

nach Sinnhaftigkeit suchen und diese in der werteorientierten Finanzberatung

erreichen wollen."



Mit 86 Produktpartnern auf der Finanzplanungsmesse 2023 hat Plansecur einen

neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt fanden rund 400 Teilnehmer den Weg zur

Messe. "Nach den virtuellen Veranstaltungen in der Coronazeit gibt es einen

starken Nachholbedarf, sich im persönlichen Gespräch auszutauschen", analysiert

Geschäftsführer Heiko Hauser, der die Unternehmensgruppe seit rund einem Jahr

leitet. Bei der zentralen Jahresveranstaltung des Unternehmens kommen

Beraterschaft und Produktpartner zusammen, um sich über aktuelle Trends, neue

Strategien und anstehende Veränderungen auszutauschen.