FRANKFURT (dpa-AFX) - Berichte über einen möglichen Teilverkauf des Asiengeschäfts für eine Milliardensumme haben die Aktien von Essenslieferant Delivery Hero am Mittwoch mächtig angeschoben. Sie schnellten am Nachmittag in der Spitze um 13,5 Prozent nach oben und standen zuletzt noch 5,6 Prozent im Plus bei 31,45 Euro, womit sie zu den größten Gewinnern im MDax der mittelgroßen Werte gehörten. Den zwischenzeitlichen Sprung über die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend konnten sie vorerst aber nicht bestätigen.

Nach Informationen der "Wirtschaftswoche" soll sich Delivery Hero in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand befinden. Möglicher Käufer könnte demnach Grab aus Singapur sein. Der Konkurrent des MDax-Konzerns habe bereits damit begonnen, die Foodpanda-Geschäfte zu prüfen, und könnte umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro an Delivery Hero zahlen. Die übrigen Foodpanda-Märkte Bangladesch, Hongkong, Laos, Pakistan und Taiwan sollen offenbar vorerst bei Delivery Hero bleiben.