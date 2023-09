Die intelligenten Elektromobilitätslösungen von Queclink glänzen auf der CIMAMotor 2023

SHANGHAI, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Die CIMAMotor 2023, eine bedeutende jährliche Messe im Bereich der Elektromobilität, ist im Chongqing International Expo Center in China erfolgreich zu Ende gegangen. Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Hardware, präsentierte auf der Veranstaltung sein Angebot an intelligenten Produkten und Lösungen für Motorräder, E-Mopeds, E-Bikes und E-Scooter, um seine neuesten Innovationen einem breiteren Publikum vorzustellen und die Ära des intelligenten Fahrens einzuleiten.

Die viertägige CIMAMotor zog in diesem Jahr mehr als 200.000 Besucher, 738 Aussteller und 36.000 internationale Experten aus 36 Ländern an. Queclink war stolz darauf, neben führenden Unternehmen der Branche und globalen Marken an der Veranstaltung teilzunehmen und am runden Tisch, der zeitgleich vor Ort stattfand, die zukünftigen Richtungen für innovative und zuverlässige Lösungen für intelligente Elektromobilität zu repräsentieren und vorzustellen.