DAX in Lethargie verfallen

Es ist zu befürchten, dass die Lethargie am deutschen Aktienmarkt auch nach den Ergebnissen der Fed-Sitzung heute Abend anhalten wird. Ein Stillhalten der Fed ist Konsens, während sich Notenbankchef Powell in der anschließenden Pressekonferenz alle Optionen offenhalten dürfte, was die Geldpolitik bis zum Jahresende angeht. So dürfte der Markt wieder versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, was diesmal ebenfalls schwer werden könnte.

Der Grund für die aktuelle Zurückhaltung am Aktienmarkt darf nicht allein der Unsicherheit in Sachen Geldpolitik in die Schuhe geschoben werden. Vielmehr gibt es – egal, ob Zinspause oder nicht – aktuell keinen wirklichen Grund, an der Börse auf große Einkaufstour zu gehen. Die konjunkturellen Indikatoren sprechen eine eindeutige Sprache, insbesondere in Europa und Deutschland stehen die Zeichen auf Rezession.

Heute Morgen wurde für den August ein Minus von satten 12,6 Prozent in den Erzeugerpreisen in Deutschland gemeldet. Es ist der stärkste Rückgang seit dem Beginn der Erhebungen 1949. Vieles davon ist zwar dem so genannten Basiseffekt geschuldet, dennoch bestätigen die hier eindeutig deflationären Tendenzen die trüben Aussichten für die deutsche Wirtschaft.

Dass der Deutsche Aktienindex vor diesem Hintergrund nur Anzeichen von Lethargie zeigt, aber die Anleger ihm im Großen und Ganzen die Treue halten, darf da schon als Erfolg gewertet werden. Die 16.000 Punkte haben sich am vergangenen Freitag einmal mehr als ein hartnäckiger Widerstand erwiesen, in den kommenden Tagen dürfte deshalb die untere Begrenzung der wochenlangen Seitwärtsspanne bei 15.450 Punkten erneut angelaufen und getestet werden.