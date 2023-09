PEKING, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Das zweitägige Gipfeltreffen der Gruppe der 77 (G77) und Chinas endete am vergangenen Samstag in Havanna, Kuba, mit einem Aufruf zu mehr Beteiligung und Mitsprache des Globalen Südens im globalen Regierungssystem.

Nach seiner Teilnahme am G77-plus-China-Gipfel stattete Li Xi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Kuba von Samstag bis Montag einen offiziellen Besuch ab und traf sich mit einer Reihe führender kubanischer Politiker, wobei er versprach, die praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen und sich gegenseitig bei Themen zu unterstützen, die die Kerninteressen des jeweils anderen betreffen.

Enge Freundschaft zwischen China und Kuba mit solider gegenseitiger Unterstützung

Kuba ist das erste Land der westlichen Hemisphäre, das diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen hat.

Bei seinem Besuch bei Raul Castro, dem Anführer der sozialistischen Revolution in Kuba, sagte Li, der auch Sekretär der Zentralkommission der KP Chinas für Disziplinarkontrolle ist, dass die traditionelle Freundschaft zwischen China und Kuba von der älteren Generation der führenden Politiker beider Länder geschmiedet und sorgfältig gepflegt wurde.

Im Jahr 2022 stattete der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) und der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel China einen Staatsbesuch ab und beide Seiten gaben eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der Beziehungen zwischen China und Kuba in der neuen Ära ab.

„China ist bereit, die Entwicklung des jeweiligen Parteiaufbaus und der sozialistischen Sache zu fördern", sagte Li bei einem Treffen mit Diaz-Canel.

Im Rahmen des gemeinsamen Aufbaus der Belt and Road Initiative (BRI) haben China und Kuba im Laufe der Jahre den Austausch vertieft und die praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Landwirtschaft, Biomedizin, Wissenschaft und Technologie, Bildung und Kultur ausgeweitet, was beiden Völkern spürbare Vorteile bringt.