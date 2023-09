Frankreich koppelt Kaufprämien für E-Autos an Umweltkriterien

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich koppelt Kaufprämien für Elektroautos künftig an Umweltkriterien, was in China produzierte Fahrzeuge praktisch von einer Förderung ausschließt. Die bislang beim Kauf eines E-Autos im Wert von weniger als 47 000 Euro automatisch gewährte Prämie von 5000 Euro wird künftig nur noch bei einer klimafreundlichen Herstellung gezahlt, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Erlass festlegt. Die zuständige Umweltbehörde berücksichtigt bei der Kategorisierung der Fahrzeugmodelle die CO2-Emissionen, die durch die verwendeten Materialien, der bei der Montage verwendeten Energie, der Herstellung der Batterie und letztlich beim Transport nach Frankreich entstehen.

Die Regierung gehe davon aus, dass die Herstellung einer Batterie in China 1,7- bis 3-mal mehr Treibhausgase verursache als eine in Frankreich hergestellte Batterie, berichtete die Zeitung "Les Échos". Ebenso verursache die Herstellung einer kleinen Limousine in China demnach 45 Prozent mehr klimaschädliche Gase als in Frankreich. Zurückzuführen sei dies auf einen wesentlich kohlenstoffreicheren Strommix in China. Wie "Les Échos" schreibt, seien die Umweltkriterien derart gewichtet worden, dass sie asiatische Hersteller von der Prämie ausschließen, nicht aber französische Hersteller, auch wenn diese Modelle in Osteuropa fertigen lassen und mit chinesischen Batterien ausstatten.