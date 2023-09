Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi/jha/

10:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group, Stuttgart. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht zu Steuern 08:00 DEU: Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten 08/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/23 09:30 CHE: Notenbank-Entscheidung 10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 13:00 TUR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 08/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/23 16:00 USA: Frühindikator 08/23

^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. September 2023

