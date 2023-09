Delivery Hero bestätigt Gespräche über Teilverkauf von Foodpanda in Asien

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat Verhandlungen über einen möglichen Teilverkauf seiner asiatischen Marke Foodpanda bestätigt. Dabei gehe es um das Geschäft in den südostasiatischen Märkten Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über die Verkaufsabsichten berichtet. Der Kaufpreis könnte ihr zufolge auf etwas mehr als eine Milliarde Euro hinauslaufen. Die Aktien zogen erneut spürbar an. Zuletzt lagen sie mit mehr als sieben Prozent im Plus.

Die Verhandlungen befänden sich in einem vorläufigen Stadium, so Delivery Hero. Es sei ungewiss und von verschiedenen offenen Punkten abhängig, ob dies zu einer endgültigen Vereinbarung führen werde. Über den der Transaktion zugrunde liegenden Kaufpreis wird den Angaben zufolge noch verhandelt.

In jedem Fall müsse für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt werden. Dies stehe noch aus. Im Falle der Unterzeichnung würde die Transaktion voraussichtlich bestimmten Bedingungen, etwa von behördlichen Genehmigungen, unterliegen. Die im MDax notierte Aktie baute ihre Gewinne am frühen Abend aus./nas/jha/