KOHLER und SR_A kreieren eine limitierte Armatur, die auf der Design Miami/ 2023 vorgestellt wird

Kohler, Wis. (ots/PRNewswire) - Kohler Co. und der preisgekrönte britischeKünstler und Designer Dr. Samuel Ross und sein Industriedesign-Studio SR_Astellen auf der Design Miami/ 2023 eine bahnbrechende, limitierte Kohler x SR_AFormation 01 Armatur vor. Die markanten Winkel des Produkts und die kräftigeIndustriefarbe Haptic Orange stellen das traditionelle Design und die Leistungeiner Badezimmerarmatur in Frage. Die Zusammenarbeit von Kohler und SR_A umfasstSamuels avantgardistischen künstlerischen Ansatz und ehrt gleichzeitig das150-jährige Erbe von Kohler an Innovation und Handwerkskunst bei der Entwicklungeiner neuen Designsprache für Wasserlösungen. Diese neue Armatur in limitierterAuflage stellt die Art und Weise in Frage, wie wir uns täglich mit der Form undFunktion eines Alltagsgegenstandes auseinandersetzen, indem sie die Grenzen vonMaterialien, Formen und Farben verschiebt."In unserer Geschichte haben wir immer an der Spitze von Innovation, Kreativitätund mutiger Führung gestanden - Attribute, die mit dem Ansatz von Samuel undSR_A übereinstimmen. Die Kohler x SR_A Formation 01 Armatur ist die erstegreifbare Umsetzung unserer Partnerschaft und eine Erfahrung, die in der Brancheihresgleichen sucht", sagt David Kohler, Vorsitzender und CEO. "Diebahnbrechenden Ideen, die wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit austauschen,tragen dazu bei, unsere Führungsposition in der Branche auszubauen und fordernuns heraus, unsere Produkt- und Prozessperspektiven zu erweitern."MATERIALIEN Gegossen als ein einzigartiges, skulpturales Objekt, im Gegensatz zueinem traditionellen Oberflächenveredelungsverfahren, setzt Formation 01 neueErwartungen an das Ritual des Wassers. Die Armatur ist aus Neolast gefertigt,einem neuen, Kohler-exklusiven Material, das einen dramatischen Ausdruck derForm, eine neue Formensprache und die Sättigung von Farben ermöglicht. DieFormation 01 ist auf einer Rosette aus Kohlers charakteristischem Gusseisenmontiert und bringt das zukunftsweisende Design mit dem zeitlosenIndustrialismus des geschmolzenen Eisens perfekt in Einklang.FORMEN Kohlers fortschrittliche Technik eines maßgeschneiderten Wasserkanalsermöglicht die Wasserzufuhr durch die scharfen Winkel der Armatur. DieStrömungsdynamik, die durch die Form und die ausdrucksstarken Winkel der Armaturerforderlich ist, erfordert eine präzise Druckkontrolle, um die Art und Weise,wie der Wasserfluss erlebt werden soll, neu interpretieren und gestalten zukönnen. Der Griff im Wippenstil vervollständigt die ultramoderne Ästhetik derArmatur.FARBEN Der Industriefarbton Haptic Orange erinnert an das Debüt von "Tiger Lily"im Jahr 1967 - und verbindet die charakteristische Farbe von Ross mit Kohlers