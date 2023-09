WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung mit klaren Aufschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 1,08 Prozent auf 3211,99 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Anlegerstimmung. An der Wall Street überwogen im Verlauf ebenfalls die Kursgewinne.

"Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt ganz und gar dem Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank", schrieben die Helaba-Analysten. Inzwischen haben die Akteure an den Geldmärkten eine US-Zinserhöhung am Abend nahezu vollständig ausgepreist, die Erwartung, dass bis zum Ende des Jahres nochmals an der Zinsschraube gedreht wird, bleibt aber präsent, hieß es weiter. In diesem Sinne werden vor allem die geldpolitischen Ausführungen von Fed-Chef Jerome Powell im Mittelpunkt stehen.