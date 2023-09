Britischer Premier Sunak bestätigt Aufweichung von Klimazielen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak will die Klimaziele seines Landes auf breiter Front aufweichen. Das bestätigte der konservative Politiker am Mittwoch bei einer Rede in London. Der bisherig eingeschlagene Kurs bürde den Menschen in Großbritannien "inakzeptabel hohe Kosten" auf. Am langfristigen Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, wolle er zwar weiterhin festhalten, betonte Sunak. Er fügte hinzu: "Aber wir können all dies auf eine fairere, bessere Weise machen."

Wie bereits zuvor berichtet, soll laut Sunak das Aus der Fahrzeuge mit Verbrennermotoren von 2030 auf 2035 verschoben werden. Er gehe davon aus, dass bis Ende des Jahrzehnts ohnehin die meisten Neuwagen elektrisch sein werden, doch das solle den Verbrauchern nicht von der Regierung vorgeschrieben werden.