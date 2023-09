* Bitte ändern Sie die Bilder in dieser Pressemitteilung nicht.

Name des Unternehmens: Lasengle Inc. Standort 3-6-28 DryAobadai, Meguro-ku, Tokio 153-0042, Japan Präsident und stellvertretender Direktor: Yoshinori Ono Gründung: Dezember 2021 Grundkapital: 10.000.000 Yen Aktionäre: Aniplex Corporation 100 %

Informationen zu Lasengle Inc.

(C) 2022 Valve Corporation. Steam und das Steam-Logo sind Handelsmarken und eingetragene Handelsmarken der Valve Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

* Playstation ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc. * Nintendo Switch ist eine Handelsmarke von Nintendo. * Microsoft, das „Xbox Sphere"-Logo und Xbox One sind Handelsmarken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

- Nintendo-Switch 20. September 2023, 00:00 Uhr ~ 4. Oktober 2023, 23:59 Uhr *Zeiten sind angegeben in PDT für Nordamerika, MESZ für Europa, HKT für Hongkong, KST für Korea, JST für Japan.

- Steam 20. September 2023, 10:00 Uhr ~ 4. Oktober 2023, 10:00 Uhr * Uhrzeitangaben sind in der Zeitzone PDT gemacht

TOKIO, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) feiert den zweiten Jahrestag der Markteinführung des 2D-Kampfspiels "SCHMELZENDES BLUT: TYP LUMINA" auf Steam und Nintendo-Switch. Die Kampagne wird auf Steam und Nintendo-Switch stattfinden.

