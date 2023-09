WORLD´S BEST EMPLOYERS Wer sind die besten Arbeitgeber in Deutschland? (FOTO)

Berlin (ots) - Der Frage wer die besten Arbeitgeber in Deutschland sind, ging

eine neue Studie nach. Unter dem Titel " WORLD´S BEST EMPLOYERS

(https://www.worlds-best-employer.com/) " wurden im Rahmen einer umfassenden

Metastudie die besten Arbeitgeber ermittelt. Die Studie "WORLD´S BEST EMPLOYERS

2023" suchte dabei unter mehr als 74.000 Arbeitgebern in Deutschland nach den

besten Arbeitgebern. Außerdem findet die Studie demnächst auch jährlich in

Österreich, der Schweiz und den USA statt. Weitere Länder werden folgen.



Im ersten Schritt der Untersuchung wurden sogenannte Kernbereiche definiert.

Dabei handelt es sich um relevante Bereiche, welche als Grundlage für die

Auszeichnung als WORLD´S BEST EMPLOYER berücksichtigt werden. Bei den zehn

Kernbereichen handelt es sich beispielsweise um die Bereiche: Bewertungen,

Arbeitgeberawards, Zertifizierungen aber auch beispielsweise Presseberichte. Um

die definierten Bewertungsdimensionen umfassend zu erfassen, wurden insgesamt 55

unterschiedliche Primärquellen recherchiert, welche als Grundlage für die

Auszeichnung als WORLD´S BEST EMPLOYER dienen.