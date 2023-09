Wondershare Filmora glänzt auf der IBC SHOW 2023 und stellt KI-gestützte Videoschnittfunktionen vor

VANCOUVER, BC, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, ein führender Name in der Welt der Videobearbeitung, hatte einen triumphalen Auftritt auf der International Broadcasting Convention (IBC) 2023 in Amsterdam. Die Veranstaltung, die in der Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche weltweit Beachtung fand, ging am 17. September mit großem Erfolg zu Ende. Wondershare Filmora, vertreten durch den renommierten Video-Editor Jordan Orme und Markenvertretern aus Deutschland, Frankreich und Italien, stand im Mittelpunkt, um bahnbrechende KI-gestützte Funktionen zu enthüllen und die Zukunft der Videoproduktion zu diskutieren.

In einer fesselnden halbstündigen Produktvorstellung erläuterte Wondershare Filmora die zentrale Rolle von Videos im modernen Leben und wie modernste KI-Tools die Postproduktionslandschaft revolutionieren. Jordan Orme, der für seine Arbeit mit Justin Bieber, MrBeast, Nike, Google und anderen bekannt ist, zeigte auf der Bühne, wie Wondershare Filmora künstliche Intelligenz nutzt, um das Erstellen von Videos kosteneffektiver und effizienter zu gestalten.