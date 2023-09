Die Fed wird die Zinsen heute unverändert lassen, aber sie muß dennoch mit den Dot Plots den Märkten ein Signal geben, wie es mit den Zinsen weiter geht - bevor dann die noch wichtigere Pressekonferenz von Jerome Powell für Volatilität an den Märkten sorgen wird. Zwei Fragen sind im Fokus: erstens, wie hoch können die Zinsen noch in diesem Jahr steigen (wenn überhaupt). Und zweitens, wie tief dürften die Zinsen fallen im nächsten Jahr (wenn überhaupt?). Eines ist klar: der gestiegene Ölpreis setzt die Fed unter Druck, aber bei den letzten CPI-Inflationszahlen war auch die Kernrate (ohne Nahrung und Energie) höher als erwartet. Was aber müßte Powell wirklich machen, um die Inflation nach unten zu bringen? Er müßte den Fed-Put verbal abschaffen - also die Vorstellung zerstören, dass die US-Notenbank die Märkte immer rettet, egal was passiert..

Hinweise aus Video: