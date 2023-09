XCMG Crane präsentiert seine neuesten Produkte und Lösungen auf der GIS EXPO 2023

PIACENZA, Italien, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Crane wird auf der GIS EXPO 2023 zwei Kranmodelle vorstellen, die speziell für den europäischen Markt entwickelt wurden. Dies ist die zweite Präsentation auf der Messe seit 2019. Die Teilnehmer können diese Innovationen im Außenbereich am Stand Nr. N138-0159 vom 5. bis zum 7. Oktober in Piacenza, Italien , sehen.

„Unter dem Motto ‚Elevate Your Potential: Embrace Longer, Stronger, and More Reliable Solutions' freuen wir uns, unseren globalen Kunden unsere hochmodernen Kraninnovationen vorzustellen und gleichzeitig die Schlüsselfaktoren für unseren Erfolg zu präsentieren", so Sun Jianzhong, Vice President von XCMG Construction Machines and General Manager von XCMG Crane. „Unser Engagement für die lokale und kundenspezifische Produktentwicklung stellt sicher, dass wir die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen."

Auf der diesjährigen GIS EXPO präsentiert XCMG Crane Modelle, die speziell auf den europäischen Markt zugeschnitten sind:

Geländekran XCA130E : Der XCA130E zeichnet sich als erster WVTA-zertifizierter Mobilkran Chinas mit vier oder mehr Achsen aus und hat eine maximale Auslegerlänge von 94,5 Metern. Das Modell verfügt über ein innovatives, hochleistungsfähiges, eintransverses, unabhängiges Federungssystem, das die Betriebsstabilität um 19 % erhöht und die Geländefähigkeit in rauem Gelände gegenüber seinem Vorgänger um 60 % verbessert. Die überlegene Manövrierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Modells wird bei den Besuchern der Ausstellung einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

: Der XCA130E zeichnet sich als erster WVTA-zertifizierter Mobilkran Chinas mit vier oder mehr Achsen aus und hat eine maximale Auslegerlänge von 94,5 Metern. Das Modell verfügt über ein innovatives, hochleistungsfähiges, eintransverses, unabhängiges Federungssystem, das die Betriebsstabilität um 19 % erhöht und die Geländefähigkeit in rauem Gelände gegenüber seinem Vorgänger um 60 % verbessert. Die überlegene Manövrierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Modells wird bei den Besuchern der Ausstellung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Geländekran XCR55L5_E für unwegsames Gelände: Mit hochwertigen Konfigurationen und unübertroffener Leistung verfügt das Vorzeigemodell über eine Reihe intelligenter Technologien, einschließlich automatischer Planung der Arbeitsbedingungen, Fehlerselbstdiagnose und aktivem Verkehrsschutz, um ein intelligentes und sicheres Betriebserlebnis zu gewährleisten. Der Motor des Krans für unwegsames Gelände arbeitet nahtlos mit dem Hydrauliksystem zusammen, sorgt für maximale Kraftstoffeffizienz und verbessert die Kraftstoffausnutzung, um die Kosten deutlich zu senken. Darüber hinaus positioniert das neue energiesparende Hydrauliksystem in Verbindung mit einem hocheffizienten Drehmomentwandler die Maschine an die Spitze eines umweltfreundlichen und energieeffizienten Betriebs. Die spezielle selbsteinstellende Multimodus-Lenktechnik bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit, erreicht einen kleineren Wenderadius und eignet sich somit ideal für den Einsatz auf kleinem Raum.

XCMG Crane konzentriert sich auf die Stärkung seiner Präsenz in Europa durch den Einsatz des Fachwissens, das im Forschungs- und Entwicklungszentrum und im europäischen Hauptsitz der XCMG Group in Deutschland zur Verfügung steht. Durch den Aufbau eines umfangreichen lokalen Vertriebs- und Servicenetzes zielt das Unternehmen darauf ab, Kunden in Europa mit hochmodernen Hebegeräten und umfassenden Lösungen zu bedienen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2215855/XCMG_Crane_showcases_latest_products_solutions_GIS_EXPO_2023.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-crane-prasentiert-seine-neuesten-produkte-und-losungen-auf-der-gis-expo-2023-301933825.html