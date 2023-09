Yadea, vollgepackt mit atemberaubenden Höhepunkten bei den 19. Asienspielen

Nach dem dreimaligen Sponsoring der Weltmeisterschaft ist das lokale chinesische Unternehmen Yadea erneut auf der Bühne globaler Sportveranstaltungen aufgetreten. Yadea, bekannt als weltweit führender Anbieter von Kurz- und Mittelstreckenfahrzeugen, wurde nun zum "offiziellen Ausstatter der 19 . Asiatischen Spiele in Hangzhou" ernannt. Zur Unterstützung der Asiatischen Spiele in Hangzhou spendete Yadea mehrere Chargen von Elektrofahrrädern, die für den täglichen Betrieb und die Wartung der Fahrten am Hauptaustragungsort der 19. asiatischen Spiele eingesetzt werden.

Es wird berichtet, dass Yadea als einziges Unternehmen der Branche als "Chinesische Marke, die von China Central Radio and Television (CCTV) für Asien empfohlen wird" ausgezeichnet wurde. Yadea wird die Branche bei der Eröffnungsfeier der 19. asiatischen Spiele Hangzhou 2022 vertreten.

Mit dem Ziel, Hunderte von Millionen Menschen in den Genuss schöner Reisen kommen zu lassen, hat Yadi seine Forschung, Produktion, Lieferung, Verkauf und Dienstleistungen vollständig auf das Ausland ausgedehnt. Gegenwärtig hat Yadi sieben große Produktionsstätten in der ganzen Welt errichtet, und seine Produkte wurden in 100 Länder und Regionen der Welt exportiert. Sie sind bei mehr als 70 Millionen Nutzern sehr beliebt. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40.000 Terminals und steht seit sechs Jahren in Folge an erster Stelle der weltweiten Verkaufszahlen. Es ist ein zweirädriges Elektrofahrzeug. Yadea hat ein neues Modell für die zweirädrige Elektrofahrzeugindustrie und andere chinesische Marken geschaffen, die nach Übersee gehen.

Am 16. September wurde die Yadea Technology Group eingeladen, am Fackellauf der Asienspiele teilzunehmen und das "Feuer" der 19. Asienspiele zu begleiten. Auch die Technologieprodukte von Yadea werden wie eine Fackel weitergereicht, die ständig in "Tausende von Haushalten" und nach Übersee gelangt.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadea-vollgepackt-mit-atemberaubenden-hohepunkten-bei-den-19-asienspielen-301933829.html