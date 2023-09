US-Notenbank Fed hebt Wachstumsprognose für 2023 deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet in diesem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 2,1 Prozent wachsen, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Das wären 1,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni prognostiziert. Für das kommende Jahr sagt die Fed ein Wachstum von 1,5 Prozent voraus./nau/DP/jha