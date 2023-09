CTA definiert Technologie als neue Säule der menschlichen Sicherheit

Die Veranstaltung im Rahmen der UN-SDG-Zone unterstreicht die Kraft von Technologie zur Lösung großer globaler Herausforderungen

NEW YORK, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) definierte heute die Technologie als neue achte Säule der Kampagne Menschliche Sicherheit für alle (Human Security for All) (HS4A). Die Ankündigung erfolgte bei einer Veranstaltung auf dem Campus der Vereinten Nationen, die gemeinsam von der CTA, der Weltakademie der Künste und Wissenschaften (WAAS) und dem UN-Treuhandfonds für menschliche Sicherheit während der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung ausgerichtet wurde.