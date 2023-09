FRANKFURT (dpa-AFX) - Binding-Bier aus Frankfurt ist Geschichte - und das noch etwas schneller als zuletzt geplant. Nach mehr als 150 Jahren füllte die Traditionsbrauerei am Mittwochabend zum letzten Mal in Frankfurt ab, wie eine Sprecherin der Radeberger-Gruppe mitteilte. Vorgesehen war dies für diesen Freitag.

"Die Kolleginnen und Kollegen der Binding-Brauerei haben die noch zu verarbeitenden Abfüllmengen schneller als in unseren Abfüllplänen vorgesehen fertiggestellt, so dass die letzte in der Binding-Brauerei abgefüllte Flasche - es war auf Wunsch der Mitarbeitenden eine Charge Binding Römer Pils - heute gegen 19.30 Uhr vom Band gelaufen ist", teilte die Sprecherin mit. "Damit ist auch der Betrieb dieser Abfüllanlage der Binding-Brauerei mit dem heutigen Abend eingestellt."