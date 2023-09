US-Notenbank sieht weiter steigende Zinsen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve geht davon aus, dass ihre Leitzinsen in diesem Jahr weiter steigen werden. Der geldpolitische Ausschuss FOMC prognostiziert unter dem Strich eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr, wie die Fed am Mittwoch in Washington nach ihrer Sitzung mitteilte. Die Erwartung entspricht der vorherigen Prognose vom Juni. Nicht wenige Fachleute hatten es für möglich gehalten, dass die Projektion aufgrund der tendenziell rückläufigen Teuerung gesenkt wird.

