US-Notenbank belässt Leitzins zwischen 5,25 und 5,50 Prozent

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federeal Reserve belässt den Leitzins wie von Beobachtern erwartet in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent. Das teilte die Fed am Mittwoch mit.Der Leitzins bleibt damit auf dem höchsten Stand seit 2001. Weitere Erhöhungen will die Zentralbank nicht ausschließen. Man werde "weiterhin zusätzliche Informationen und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik bewerten", hieß es in der Stellungnahme der Fed. Dafür werde man "die kumulative Straffung der Geldpolitik, die Verzögerungen, mit denen die Geldpolitik die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation beeinflusst, sowie die wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen berücksichtigen".Weiterhin verweist die Fed darauf, dass die Wirtschaft in moderatem Tempo expandiere. Der Beschäftigungszuwachs habe sich in den letzten Monaten zwar verlangsamt, sei aber nach wie vor kräftig. Die Arbeitslosenquote sei niedrig geblieben, hieß es weiter.Die Inflation sei jedoch nach wie vor hoch. Das US-Bankensystem sei solide und widerstandsfähig. Verschärfte Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen könnten allerdings die Wirtschaft, die Einstellung von Arbeitskräften und die Inflation belasten, so die Federal Reserve.Man behalte die Inflationsrisiken weiterhin sehr aufmerksam im Auge. Ziel der Fed ist eine Inflationsrate von unter zwei Prozent.